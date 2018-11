​​​Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a estimat in jos creșterea economica pentru acest an de la 5,5%, la 4,5%, deci este o diferența de un punct procentual. In continuare se afla peste estimarile analiștilor și instituțiilor internaționale care se poziționeaza mai aproape de 4%, decat de 4,5%. De asemenea, in ceea ce privește prognoza privind Produsul Intern Brut Nominal, aceasta a fost marita de la 945 miliarde lei, la 949,6 miliarde lei.