Final de proiect la AJOFM Giurgiu

Luna noiembrie 2018 este utima luna de implementare a proiectului “FAIR – Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources”, proiect finantat in cadrul Programului Comisiei Europene Erasmus+; KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor; Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii implicate în ucenicie si are ca obiectiv schimbul… [citeste mai departe]