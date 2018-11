Stiri pe aceeasi tema

- ​​​Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a estimat in jos creșterea economica pentru acest an de la 5,5%, la 4,5%, deci este o diferența de un punct procentual. In continuare se afla peste estimarile analiștilor și instituțiilor internaționale care se poziționeaza mai aproape de 4%, decat de 4,5%.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, ordonanta de urgenta care prevede modificarea Codului Muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o hotarare in care sa fie mentionate sumele si momentul de la care…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a facut public documentul care sta la baza propunerii de crestere a salariului minim de la 1 noiembrie la 2080 lei, posibila masura anuntata sambata de Lia Olguta Vasilescu. Documentul nu prevede insa si impactul bugetar al implementarii masurii.

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice procedura pentru realizarea autostrazii Ploiesti – Brasov prin Parteneriat Public-Privat.

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare privind studiul de fundamentare pentru autostrada Bucuresti - Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este vorba despre primul proiect ce va fi realizat in parteneriat public-privat.…

- Guvernul a adoptat o noua hotarare prin care propune realizarea, in parteneriat public privat, a unor obiective strategice, care vor fi atribuite de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Printre acestea se numara si extinderea retelei de metrou, constructia unor resorturi de lux in New Costinesti…

- Executivul a adoptat ieri o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.Opt dintre acestea sunt noi iar doua vizeaza judetul Constanta.Iata care sunt acestea:1.…