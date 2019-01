Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali,…

- Statul roman ar economisi anual 9,1 miliarde de lei daca toți cei 4,9 milioane de romani ar opta sa treaca de la Pilonul II de pensii la pensia de stat, potrivit unui calcul Libertatea. Mai exact, salariul mediu brut pe economie a fost stabilit anul trecut de catre Comisia Naționala de Prognoza (CNP)…

- Premierul Viorica Dancila se lauda din nou cu "performantele economiei romanesti", afirmand ca tara noastra a avut in trimestrul trei din acest an a doua cea mai mare crestere economica din UE. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul…

- Economia Romaniai a inregistrat o creștere de 4,3% in cel de-al treilea trimestru fața de același interval al anului trecut, potrivit datelor primite de la Institutul National de Statistica (INS). Estimarea este pe date brute, iar pe date ajustate sezonier creșterea este de 4,1%. Comparativ cu trimestrul…

- Companii Productia industriala incetineste si pune sub semnul intrebarii cresterea economica. Miercuri vom afla cum am stat in T3/2018 Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:07 0 Potrivit datelor publicate ieri de INS, productia industriala a fost, la noua…

- Economia Romaniei va creste in acest an cu 4,5%, arata proiectia de toamna publicata vineri de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza(CNSP), o scadere cu 1 punct procentual fata de nivelul de 5,5% din iulie.

- Previziunile de toamna ale Comisiei Europene coboara serios prognoza de crestere economica a Romaniei, de la 4,1% in iulie, la 3,6%. In vara, Comisia coborase prognoza de crestere la 4,1% de la 4,5% in luna mai.

- Potrivit biziday.ro, se preconizeaza ca PIB-ul va crește într-un ritm mai moderat, iar piața muncii va ramâne restrânsa. Inflația a atins punctul culminant în primavara anului 2018 și se așteapta sa încetineasca progresiv. Se estimeaza ca deficitul bugetar va continua…