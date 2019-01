Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza mentine la 5,5% estimarea de crestere a economiei romanesti in acest an si la 2,8% pe cea privind inflatia la sfarsitul lui 2019, insa modifica in crestere la 4,67 lei/euro, de la 4,62 lei/euro, prognoza privind cursul de schimb, in varianta de iarna a Proiectii…

- Conform Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, noua taxa pentru banci, denumita inițial „taxa pe lacomie”, va fi aplicata, din 2019, la valoarea activelor financiare de la finele fiecarui trimestru, pentru bancile a caror ROBOR mediu trimestrial depașește pragul de referinta de 2%. In…

- Contul curent al balanței de plați a inregistrat pe primele zece luni din anul curent un deficit de aproape 8 miliarde de euro, cu circa 52% mai mare fata de cel consemnat in aceeasi perioada a anului anterior. De retinut, suma este deja de 3,9% din PIB recent estimat oficial in prognoza de toamna la…

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere la 4,5% estimarile referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 5,5% cat preconiza in luna iulie, in varianta intermediara de vara, informeaza AGERPRES . De asemenea, tot in scadere (cu 0,2 puncte procentuale) a revizuit si estimarea…

- ​Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a estimat in jos creșterea economica pentru acest an de la 5,5%, la 4,5%, deci este o diferența de un punct procentual. In continuare se afla peste estimarile analiștilor și instituțiilor internaționale care se poziționeaza mai aproape de 4%, decat de...

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 4,5%, arata proiecția de toamna publicata vineri de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), o scadere cu 1 punct procentual fața de nivelul de 5,5% din iulie.In plus, noua prognoza privind economia Romaniei din acest an este mult sub cea…

- Economia Romaniei va creste in acest an cu 4,5%, arata proiectia de toamna publicata vineri de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza(CNSP), o scadere cu 1 punct procentual fata de nivelul de 5,5% din iulie.