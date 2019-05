Comisia de Prognoză anunță că se așteaptă la creșteri de prețuri. Scădere a PIB-ului în euro Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție din subordinea Guvernului, estimeaza aceeași creștere economica de 5,5% pentru acest an, dar PIB-ul nominal in moneda naționala a fost ajustat in sus la 1.031 miliarde lei, de la 1.022 miliarde lei anterior. Asta pentru ca se așteapta la o creștere a prețurilor, comparativ cu perioada anterioara. Aceasta noua estimare va ajuta puțin și la o scadere a deficitului bugetar la procent din PIB. Practic, va fi, in aprilie, o ușoara diminuare din pix. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe Liviu Dragnea ca minte cand spune ca, prin intermediul Fondului de Dezvoltare si Investitii, sunt puse la dispozitia primarilor 10 miliarde de euro. Citu sustine ca, in realitate, suma pe care o are la dispozitie FDI este de 63 milioane de euro, adica…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul, potrivit agerpres.ro.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din…

- Primariile și universitațile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a inregistrat anul trecut o creștere de 4,1% pe serie bruta fața de 2017, in timp ce pe serie ajustata sezonier creșterea este 4%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Creșterea este sub nivelul de 5,5%, pe care a fost fundamentat bugetul Romaniei…

- „Creșterea este importanta fața de 2018, dar veniturile pe care trebuie sa le aduca ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru ca trebuie sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare a TVA, de scaderea veniturilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o crestere economica de 5,5%, un castig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar in scadere la 2,55% si atingerea unui numar al salariatilor de 5,282…