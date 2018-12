Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balanței de plați a inregistrat pe primele zece luni din anul curent un deficit de aproape 8 miliarde de euro, cu circa 52% mai mare fata de cel consemnat in aceeasi perioada a anului anterior. De retinut, suma este deja de 3,9% din PIB recent estimat oficial in prognoza de toamna la…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut al Capitalei cu 2,9% in 2018, la 26.865 euro/locuitor, conform Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna. In...

- Economia Romaniai a inregistrat o creștere de 4,3% in cel de-al treilea trimestru fața de același interval al anului trecut, potrivit datelor primite de la Institutul National de Statistica (INS). Estimarea este pe date brute, iar pe date ajustate sezonier creșterea este de 4,1%. Comparativ cu trimestrul…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere la 4,5% estimarile referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 5,5% cat preconiza in luna iulie, in varianta intermediara de vara, informeaza AGERPRES . De asemenea, tot in scadere (cu 0,2 puncte procentuale) a revizuit si estimarea…

