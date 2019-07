Comisia de monitorizare a Comisiei Europene pentru implementarea proiectului Timișoara capitala europeana a culturii in 2021 a facut public raportul dupa cea de a doua vizita pentru a verifica stadiul implementarii celor asumate in caietul de candidatura. In ciuda declarațiilor alarmiste ale fostul director artistic Christian Torch privind posibilitatea pierderii titlului de catre Timișoara din […] Articolul Comisia de monitorizare a TM 2021 nu ia in calcul retragerea titlului pentru Timișoara: ”Este esențial sa se rezolve problemele legate de procedurile de finanțare publica” a aparut prima…