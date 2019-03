Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a admis, miercuri, solicitarea Partidului National Liberal de a fi sesizata Comisia de la Venetia fata de noile modificari aduse legilor justitiei prin ordonante de urgenta, anunta presedintele liberalilor, Ludovic Orban.…

- „Rapoartele MCV au fost de la an la an tot mai bune si aratau ca justitia isi face treaba si ca singurul risc vine dinspre majoritatea parlamentarilor. Raportul MCV, in 2016, dadea o perspectiva ca va fi ridicat controlul MCV daca vor continua aspectele pozitive. Dupa un an de guvernare PSD – ALDE…

- Partidul National Liberal a decis luni, in sedinta Biroul Executiv, textul scrisorii care va fi trimisa Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia pe tema...

- Liberalii atrag atentia ca Guvernul expune Romania riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE in urma adoptarii unei OUG privind legile Justitiei si anunta declansarea unei noi proceduri la Comisia de la Venetia. "Adoptarea unei noi Ordonante de Urgenta care modifica legile Justitiei,…

- PNL acuza guvernul PSD - ALDE de "iresponsabilitate si sfidare" Consiliul National al PNL, Palatul Parlamentului, august 2018. Foto: captura facebook.com/pnl.ro/videos. PNL apreciaza ca guvernul PSD - ALDE expune România riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE în urma adoptarii…

- Liberalii spun ca adoptarea unei noi Ordonanțe de Urgența care modifica Legile Justiției, in total dezacord cu recomandarile Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO, reprezinta un act de iresponsabilitate vecin cu nebunia și o sfidare fara margini din partea Guvernului Dragnea – Dancila.…

- Partidul National Liberal a ''jucat'' in acest an tot in Opozitie, pozitie din care a depus doua motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila si 17 motiuni simple - toate respinse de Parlament. In lupta cu Puterea, una dintre cele mai importante victorii ale PNL in 2018…