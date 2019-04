"Comisia de la Venetia - in timp ce eram in comisie, am aflat ca programul punctual l-au stabilit colegii de la Ministerul Justitiei si de la Ministerul Afacerilor Externe - se va intalni cu noi joi, la ora 11,00. Pana atunci, reprezentantii Comisiei de la Venetia vor avea intalniri cu MJ, asociatiile, CSM si asa mai departe. Dar Comisia de la Venetia va veni punctual sa discute despre legile justitiei. Asa cum stiti, paraciosii de serviciu, PNL si USR, au mers la Strasbourg si s-au plans ca nu stiu ce s-a intamplat si, in aceste conditii, Comisia de la Venetia a venit sa vada daca Ordonantele…