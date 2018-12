Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Veneția a adoptat un raport referitor la opiniile separate în cadrul Curților Constituționale, în care este criticata hotatârea prin care președintele Curții Constituționale din România poate interzice publicarea

- Comisia de la Veneția a adoptat un raport referitor la opiniile separate în cadrul Curților Constituționale, în care este criticata hotatârea prin care președintele Curții Constituționale din România poate interzice publicarea

- Presedintele Comisiei speciale pentru elaborarea legilor Justitiei, Florin Iordache, a declarat miercuri ca legislatia in domeniul Justitiei din Romania poate fi un exemplu si pentru cei "care critica in acest moment". "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca opinia critica a Comisiei de la Venetia pe tema modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala confirma ingrijorarile exprimate de Parchetul General. Lazar critica si prevederile legale cu privire la numirea si revocarea procurorilor de rang…

- Comisia de la Venetia atrage atentia ca prevederile propuse infractiunii de abuz in serviciu par sa creeze intr-adevar, fara o justificare convingatoare, premisele pentru o dezincriminare de facto a multor fapte avand legatura cu aceasta infractiune,...

- Klaus Iohannis vine cu o reactie dupa raportul dur al Comisiei de la Venetia! Astfel, presedintele considera ca aspectele foarte grave reținute de Comisia de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale reprezinta un semnal fara echivoc, de

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, inca de saptamana trecuta, ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legilor justitiei este gata si va fi trimis CSM, el spunand ca nu putea "sa vina cu el in mana" si ca va urma cursul oficial firesc. Intre timp, adoptarea OUG a fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri, intrebat de ce nu a luat in considerare opinia Comisiei de la Venetia in adoptarea OUG pentru operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, ca orice lege poate fi modificata. "Maine, la orele 15:00, voi fi…