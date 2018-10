Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia are pe ordinea de zi a sedintei plenare de vineri adoptarea a doua opinii privind Justitia din Romania, cea preliminara referitoare la Legile Justitiei si una privind codurile penale, la dezbatere urmand sa fie prezent si Florin Iordache.

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa susține ca modificarea Legilor Justiției, prin OUG, vine in urma dialogului cu instituții precum CSM sau Comisia de la Veneția și reflecta dorința guvernarii de a impune o legislație buna și in acord cu viziunea europeana. ”Prin acest OUG au fost, in primul rand,…

- Cosette Chichirau a spus pentru DCNews ca ”Tudorel Toader a aproape de a fi inlocuit, asta e impresia mea. Probabil comportamentul lui reflecta aceasta posibilitate de a fi inlocuit”. Deputata USR considera, intrebata daca Tudorel Toader este un ministru de inlocuit, ca ”da, dar nu pentru…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o saptamana de foc. In ceea ce privește noua legislație a Justiției. In țara, dar și afara. Se joaca marea finala. E ori, ori. Și, in aceste condiții, in numele PNL, Alina Gorghiu lanseaza o oferta surpriza. O propunere de armistițiu temporar. Intre frontul PSD și frontul…

- O delegație a Comisie de la Veneția a ajuns, joi, la București, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justiției, scrie Mediafax.…

- O delegație a Comisie de la Veneția va efectua, joi, o vizita la București, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justiției, scrie…

- Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze. Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre…