Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezenta la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Narcisa Iorga, fost membru CNA, vorbește, intr-o postare pe facebook despre scandalul starnit de difuzarea interviului cu Ghita simultan pe patru posturi TV. Aceasta susține, cu trimitere la lege ca vreau sa va spun ca „NU e nimic ilegal in acest fapt”.

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghita.

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita prezentat in exclusivitate de EVZ, simultan cu Romania TV, Antena 3 si B1 TV. Primul…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii în Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita, simultan cu România TV,

- "Actualul domn ministru a luat decizia sa anuleze hotararea fostului ministru al Culturii de a valida cele 2.048 de proiecte depuse de autoritatile locale din Romania si asociatii neguvernamentale cu privire la Centenar si a hotarat ca, in perioada urmatoare, prin pixul domniei sale, sa decida care…

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.Citeste si: Scandal de PROPORTII in Comisia de Cultura: Ministrul Ivascu, acuzat ca a IGNORAT…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Parlament pentru a discuta proiectele Centenarului, insa ar fi ignorat invitatiile. Presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, a declarat marti ca desi se…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a declarat ca va cere miercuri, in plen, explicatii cu privire la atitudinea ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat la audierile din la comisie.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea a venit, marti, la Parlament pentru a fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, mentionand ca doreste sa raspunda tuturor intrebarilor din respect pentru Parlament. "Am venit din respect pentru Parlamentul…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Directorul ORNISS, Marius Petrescu, si directorul tehnic al RASIROM, Ion Anghel, vor fi audiati marti in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. Presedintele Comisiei SIPA, Viorel Salan, a confirmat luni pentru Agerpres ca cei doi sunt asteptati la Parlament ...

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- PSD și PNL au batut palma in privința viitoarei conduceri a TVR. Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, șefa interimara a instituției – am numit-o pe Doina Gradea, propulsata in funcție cu largul concurs al PSD-ALDE – s-a intalnit, zilele trecute, cu liberalul Gigel Știrbu (foto) (președintele Comisiei…

- Deputatul ALDE Marian Cucsa, membru in Comisia de control a activitatii SRI, afirma ca generalul Coldea nu este demn de a preda in Universitatea din Timisoara, condusa de deputatul PNL Marilen Pirtea, fiind demn de exemplu "asa nu". Cucsa sustine ca PNL pune umarul la revenirea in prim-planul vietii…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI au ieșit la suprafața dezvaluiri și acuzații grave. Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații, și faptul ca…

- Scandalul din jurul procesului familiei Cosma continua. Deputatul PSD Andreea Cosma a cerut ajutorul ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce ar fi primit mesaje de amenințare prin intermediul telefonului mobil.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Proiectul de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, pentru al treilea mandat consecutiv și verificarea modului de gestionare a resurselor…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. Citeste si: Udrea da vina pe DNA pentru EXMATRICULAREA de la Babes-Bolyai: 'Am trei dosare.…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie”, daca am indraznit sa vorbim.”Așa ne trebuie pentru ca am vorbit, sa ne cheme la…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP, transmite Agerpres.

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamâna viitoare în acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP.

- "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca pana astazi nu exista o sesizare institutionala la comisie legata de aceste aspecte, am decis sa invitam saptamana viitoare pe domnul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, astfel incat sa ne prezinte dovezile concrete privind aceste…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, a anuntat, la Parlament, ca în urma discutiei pe care a avut-o cu George Maior, au stabilit ca acesta sa vina pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati vineri dimineata, la Politie, in dosarul portii de intrare in Timisoara, care s-a prabusit la furtuna din 17 septembrie 2017, omorand un tanar de 24 de ani.

- Presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, Oana Florea, a declarat, luni, ca va depune in Parlament un proiect de lege prin care persoanele care refuza sa se prezinte la Comisia de ancheta sa fie pedepsite cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amenda penala in valoare…

- Sefii Comisiilor de cultura din Camera si Senat, despre ziua de 15 ianuarie Gigel Stirbu, Presedintele Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor. Foto: presidency.ro. Cultura trebuie sarbatorita în fiecare zi, spune presedintele Comisiei de…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei se reuneste la finalul lunii. Iordache: Nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, a declarat, marti,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a explicat, miercuri, initiativa de a impune suma de 200.000 de euro drept prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, precizand ca si Comisia de la Venetia a spus ca este necesara o suma mare, lucru pe care l-ar sti si ministrului Justitiei.„Comisia de la…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, membru in Comisia de cultura, solicita Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sa sancționeze televiziunile care au difuzat imaginile cu crima de la metrou de marti seara, amintind de incidentele care au avut loc ulterior. „Solicit in mod public Consiliului National…