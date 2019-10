Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Rugby a anulat vineri suspendarea de opt etape dictata impotriva lui Vasile Rus, flankerul echipei Timisoara Saracens, informeaza site-ul competitiei interne. Decizia a fost luata dupa ce clubul din Banat a depus un memoriu in care a indicat ca nu exista…

- Timișoara Saracens a primit in aceasta saptamana o veste buna. Comisia de Apel din cadrul Federației Romane de Rugby a anulat decizia Comisiei de Disciplina care prevedea suspendarea jucatorului echipei banațene 8 etape. Așadar, jucatorul caruia i-au fost duse multe acuze nefondate in ultimul timp,…

- Apelul celor de la Timisoara Saracens a avut succes iar Vasile Rus poate fi folosit incepand cu urmatorul meci. Jucatorul banatenilor a fost acuzat de insulte rasiste adresate lui Ratu Taniela Maravunawasawasa, de la Baia Mare, si a fost suspendat initial opt saptamani de catre Comisia de Disciplina…

- Comisia de Apel a Federatiei Romane de Rugby a anulat decizia Comisiei de Disciplina prin care jucatorul Vasile Rus, de la Timisoara Saracens... The post Suspendare anulata in apel. Vasile Rus poate juca din nou pentru Timisoara Saracens appeared first on Renasterea banateana .

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat pe antrenorul principal al echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, si pe secundul formatiei FC Viitorul, Catalin Anghel, cu cate 2 etape de suspendare si 4.

- Flankerul echipei Timisoara Saracens, Vasile Rus, a fost suspendat opt etape de Comisia de disciplina a Federatiei Romane de Rugby (FRR) dupa ce a adresat expresii cu caracter rasist jucatorului de culoare al formatiei CSM Stiinta Baia Mare, Ratu Taniela Maravunawasasa, in timpul

- Timișoara Sarcens iși pierde pentru 8 meciuri, cinci din campionat si trei din Cupa, unul din cei mai importanți jucatori ai echipei Vasile Rus. Acesta a fost supendat 8 etape de o Comisie de Disciplina a Federației Romane de Rugby pe baza unor vorbe, adica pe nimic concret. Partida dintre Baia Mare…

- Cel puțin așa se zvonește, pentru ca FR de Rugby nu scrie absolut nimic despre masurile luate impotriva celor doi jucatori dupa meciul dintre CSM Știința și SCM Timișoara Saracens. La acel meci, in min. 23, din senin parca, Taniela a inceput sa-l loveasca cu pumnii pe Vasile Rus, fiind cu greu potolit…