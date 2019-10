Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Apel a Federatiei Romane de Rugby a anulat decizia Comisiei de Disciplina prin care jucatorul Vasile Rus, de la Timisoara Saracens... The post Suspendare anulata in apel. Vasile Rus poate juca din nou pentru Timisoara Saracens appeared first on Renasterea banateana .

- Timisoara Saracens – Tomitanii Constanta este primul meci al etapei a 6-a din Superliga de rugby, celelalte doua fiind Buzau – Baia Mare si Dinamo – Steaua. Asadar, „leii” banateni sunt obligati sa invinga „rechinii” dobrogeni, mai ales ca Timisoara vine dupa doua infrangeri si are nevoie de un succes…

- Timișoara Sarcens iși pierde pentru 8 meciuri, cinci din campionat si trei din Cupa, unul din cei mai importanți jucatori ai echipei Vasile Rus. Acesta a fost supendat 8 etape de o Comisie de Disciplina a Federației Romane de Rugby pe baza unor vorbe, adica pe nimic concret. Partida dintre Baia Mare…

- Cel puțin așa se zvonește, pentru ca FR de Rugby nu scrie absolut nimic despre masurile luate impotriva celor doi jucatori dupa meciul dintre CSM Știința și SCM Timișoara Saracens. La acel meci, in min. 23, din senin parca, Taniela a inceput sa-l loveasca cu pumnii pe Vasile Rus, fiind cu greu potolit…

- Dupa ce Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in cazul textului cu mesaje xenofobe aparut pe un site din Braila dupa un meci de handbal pentru fetițe de 13-14 ani, inca o speța e in studiu la CNCD, de data aceasta din rugby-ul romanesc. Clubul HC Dunarea Braila…

- Cele mai importante echipe de rugby din Romania isi dau intalnire in weekend la Baia Mare. Este vorba despre duelul dintre echipa din localitate, campioana en-titre si fosta campioana, Timisoara Saracens. The post Baia Mare – Timisoara, duel de nota 10 in Superliga de rugby appeared first on deBanat.ro…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a sustinut, sambata, primul meci din Grupa A a Cupei Romaniei, dupa ce primele doua partide pe care ar fi trebuit sa le dispute impotriva CSM-ului Baia Mare si Universitatii Cluj nu s-au jucat. Constantenii au dat piept, in deplasare, cu RCM Timisoara - cea mai buna…

- Intr-un sezon ce se anunța destul de restrans, problemele financiare afectand bugetul multor echipe, Timișoara Saracens vrea sa scoata maximum. Speranțe sunt, au venit jucatori buni, iar echipa are o evoluție consistenta. Și asta s-a vazut foarte bine inca din prima etapa a Cupei Romaniei, 40-3 la Cluj…