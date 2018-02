Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea afla marți daca va fi audiat in Comisia de Aparare din Senat. Președintele PSD ar putea da explicații in legatura cu afirmațiile pe care le-a facut despre activitatea Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Liderul social-democrat a precizat ca este nevoie de o ancheta parlamentara in…

- Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii, "care se pare ca actioneaza ilegal". Totodata, Dragnea a precizat ca aceasta comisie va fi infiintata la urmatorul plen reunit…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste marti pentru a stabili o data la care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie audiat cu privire la acuzatiile lansate de el referitoare la Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela…

- PSD și ALDE au decis ca nu va mai fi inființata o comisie parlamentara de ancheta pentru Serviciul de Protecție și Paza. Discuțiile despre inființarea aceste comisii au venit dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat acuzații dure la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu.

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, audiat in Comisia pentru aparare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia pentru aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului Serviciului de Paza si Protectie,…

- Liviu Dragnea va fi audiat in comisia de aparare din Senat. Liderul PSD va fi chemat, saptamana viitoare, sa dea explicatii si sa prezinte probe legate de acuzatiile pe care le-a facut la adresa SPP. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, spune ca audierile vor continua cu…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Liviu Dragnea crede ca "se impune" infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru activitatea Serviciului de Paza si Protectie, condus de Lucian Pahontu, pe care seful PSD l-a acuzat in mai multe randuri de imixtiune in activitatea politica.

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care social-democaratii le aduc SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului si seful SPP.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva – isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje, transmite News.ro…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spațiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protecție și Paza. Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei, și care s-a comportat ireproșabil in toți acești ani,…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila sustine ca a transmis inca de luni ca vrea sa renunte la serviciile SPP. „Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune”, a declarat șeful Executivului ieri, la inceputul sedintei de Guvern.…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- Psihologul Libertatea, despre razboiul verbal dintre Basescu și Dragnea. Cezar Laurențiu Cioc explica termenii folosiți de fostul președinte la adresa liderului PSD – nebun, paranoic și psihopat – și face o dezvaluire surprinzatoare: cum trebuie sa fii ca sa recunoști un psihopat. Razboi dur al declarațiilor…

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Seful SPP Lucian Pahontu ar putea fi chemat in fata comisiei de aparare din Senat, pentru a da explicatii. Zvonul s-a vehiculat inca dupa ce Liviu Dragnea a facut dezvaluiri in ceea ce priveste serviciul, insa presedintele comisiei pentru aparare din Senat infirma astfel de informatii. "Nu am niciun…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Române. Motivul pentru care au renunțat la…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Paza membrilor guvernului va fi asigurata de catre Jandarmeria…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- Ce spuneau Dragnea și Tudose, la sfarșitul anului, despre remaniere. Șeful Executivului transmitea un mesaj clar privind unele nemulțumiri fața de activitatea unor miniștri din Cabinet. ”Ministrii mai sensibili pot sa isi scrie demisia in trei secunde”, afirma Tudose, despre cei vizați. In același timp,…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- Iulian Dumitrescu sustine ca la Comisia de aparare nu a ajuns vreo invitatie de la SPP pentru vizitarea unui poligon saptamana trecuta, vizita care sa duca la amanarea dezbaterilor din comisiei pe marginea proiectului de lege privind achizitia rachetelor Patriot. ”Pe adresa Comisiei de Aparare…

- Presedintele comisie de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, il contrazice pe Liviu Dragnea si afirma ca amanarea de saptamana trecuta a aprobarii achizitiei de rachete Patriot nu a fost determinata de o vizita a membrilor comisiei la vreun poligon al Serviciului de Protectie si Paza (SPP),…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…