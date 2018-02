Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Camera Deputatilor si Senatul se for reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, dupa 8 luni de audieri ale celor 45 de persoane implicate in cel de-al doilea tur de scrutin. Comisia speciala s-a constituit dupa…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri, ca infractorii au dezvoltat metode sofisticate pentru luarea și darea de mita, precum contracte de consultanța, plați prin conturi offshore sau plata studiilor pentru copii și apropiați. ,,S-a trecut de la etapa…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Ca urmare a solicitarilor reprezentantilor mass-media de a comunica un punct de vedere privind concluziile raportului GRECO, facut public de Consiliul Europei in cursul zilei de azi, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat…

- Potrivit unui comunicat, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc luni cea de a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, infiintat prin protocolul incheiat la finele anului 2016 intre MJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public,…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Elena Udrea și Dan Andronic au fost trimiși in judecata de procurorii din Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Elena Udrea, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Senatorii au decis sa intrerupa dezbaterea in plen a proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la sedinta plenului reunit. Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM sa…

- Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Astfel, comisia speciala condusa de Florin Iordache a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un…

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva” un raport de admitere legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional. Deputatul USR Stelian…

- Comisia juridica, numiri și imunitați a selectat candidații pentru funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, in cadrul interviului desfașurat ieri.

- Comisia juridica, numiri și imunitați a incheiat recepționarea dosarelor la concursul pentru selectarea candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor. Potrivit informației oferite portalului NOI.md, au fost depuse opt dosare pentru…

- Comisia parlamentara juridica, pentru numiri și imunitați a acceptat, astazi, propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de a o numi pe Nina Vascan in funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) pana la atingerea plafonului de varsta. Totodata, judecatorul CSJ Oleg Sternioala, ar…

- Dezbaterile cu privire la legile justitiei Proiectele de modificare a legilor justitiei referitoare la organizarea judiciara si cel care vizeaza functionarea Consiliului Superior al Magistraturii intra miercuri la vot în plenul Camerei Deputatilor, dupa ce, în urma cu doua zile,…

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Comisia speciala pentru legile justiției dezbate, marți, proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Parlamentari iau adoptat un amendament care prevede ca doar Inspectia judiciara exercita actiunea disciplinara in cazul magistratilor, si nu si ministrul Justitiei sau presedintele…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele CSM, potrivit news.ro.Vezi și:…

- Intrebat de ce exista „aceasta graba” privind votul pe legea 303, care ar urma sa fie dat astazi , imediat dupa ședința solemna in memoria regelui Mihai, in condițiile in care pentru maine sunt anunțate proteste, Iordache a raspuns: „Noi nu ținem ședințele de Birou Permanent in funcție de cum se organizeaza…

- Dupa ce a adoptat raportul la proiectul de lege de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Comisia speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.

- Joi, parlamentarii din forul condus de Florin Iordache au dat unda verde unor modificari ce tin de Directia Nationala Anticoruptie. Mai precis, Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat o serie de amendamente, unul dintre vizand faptul ca DNA-ul nu va mai putea infiinta servicii teritoriale…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a introdus joi un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa eleboreze anula un raport de activitate pe care…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, reia joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si va discuta o noua propunere transmisa de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania catre comisie…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei a adoptat saptamana trecut raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 303/2004. Raportul a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 5 impotriva…

- Comisia juridica, numiri și imunitați anunța concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatul la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii va fi selectat din rindul profesorilor…

- Din ce în ce mai multe persoane și instituții, nu numai din România ci și din strainatate, sunt antrenate într-un veritabil Razboi Rece declanșat la București. Disputa acestuia, care îi are drept protagoniști principali, pe de-o parte, pe liderii majoritații iar pe de alta…

- La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta…

- Judecatorii pot fi numiți, la cererea motivata, in funcția de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in funcția de judecator la judecatorii, prin decret al Președintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condițiilor prevazute de…

- UPDATE 14.20 Comisia speciala privind justitia a votat, vineri, ca numirea si revocarea procurorului general al Romaniei, a procurorului-sef DNA si a procurorului sef DIICOT, precum si a adjunctilor acestora, sa fie facuta de presedinte, la propunerea ministrului Justitiei, procedura fiind aceeasi…

- Comisia parlamentara speciala a decis, vineri, dupa dezbateri incinse, ca presedintele Romaniei nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Astfel, seful statului va fi obligat sa accepte propunerile CSM Amendamentul a…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera ca fiind "de o gravitate…

- "Desi Consiliul Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din comunicatul de presa din 7 februarie 2017, a invitat reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Laura Codruta Kovesi, cere Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu…

- Judecatoarea Gabriela Baltag a cerut marti, in plenul CSM, sesizarea Inspectiei Judiciare pentru a se verifica daca prezenta procurorului-sef al DNA si a altor magistrati la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social, in care s-au discutat aspecte cu caracter politic, respecta obligatiile…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- "In ciuda angajamentului asumat de Guvern de a incerca finalizarea MCV cat mai curand posibil, progresele referitoare la abordarea recomandarilor MCV din ianuarie 2017 au fost afectate de situatia politica. Intr-o perioada de noua luni de la raportul din ianuarie 2017, in Romania s-au succedat doua…

- Decizia a fost luata in urma ședinței de astazi. Membrii comisiei de ancheta ii vor adresa ministrului Tudorel Toader o scrisoare in care sa-i ceara sa aiba o poziție publica in cazul refuzului repetat al șefei DNA de a se prezenta la audieri, relateaza Romania TV. Ei susțin ca Laura Codruța…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD si ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei…

- Maria Vasii a precizat la audieri ca isi asuma raspunderea pentru aceasta declaratie, ea mentionand ca se refera la judecatorul Vasile Alicsandri, de la ICCJ, care a fost "implicat" in procesul electoral din 2009 si care a decedat in 2012, scrie Mediafax. Avocata lui Liviu Dragnea a mentionat…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…