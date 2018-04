Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, si a modului in care acesta ar fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare este neconstitutionala, a decis, marti, Curtea Constitutionala

- CCR a admis, marti, sesizarile PNL si USR referitoare la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, ceea ce inseamna ca aceasta Comisie nu poate functiona.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarile PNL si USR privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au informat, pentru AGERPRES, surse din CCR.

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat in 20 februarie, cu 225 de voturi "pentru" si 106 voturi "impotriva", infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza. Obiectivele acestei comisii sunt urmatoarele: identificarea procedurilor…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste, astazi, intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la OUG 91 2017 privind modificarea legii salarizarii unitare, printre care orele suplimentare efectuate de politisti sa fie platite cu 75 din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr o limita de 3 , a anuntat…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan, a declarat, marți, ca in cadrul audierii s-a discutat despre certificatele ORNISS, subliniind ca accesul la arhiva SIPA „era in sarcina ANP-ului (Administrația Naționala a Penitenciarelor)”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vicepremierul Paul Stanescu și directorul SPP, Lucian-Silvan Pahonțu vor fi, cel mai probabil, audiați in comisia parlamentara de ancheta a activitații serviciului secret care se ocupa cu protecția demnitarilor, a anunțat, ieri, președintele comisiei, senatorul Daniel…

- Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, s-a intruni, marti, intr-o prima sedinta, senatorul PSD Ion Daniel Butunoi fiind desemnat presedintele comisiei. Acesta a declarat, marti, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat in Comisia de ancheta a SPP,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea…

- PNL a atacat, joi, la CCR Hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, afirmand ca obiectivele anchetei intra in competenta CSAT si a presedintelui Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced…

- USR a precizat, marti, ca va ataca la CCR hotararea prin care se infiinteaza Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii sefului SPP, motivand ca se incalca atributiile Comisiilor pentru aparare din Parlament.

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru” si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit proiectului de hotarare, aceasta comisie…

- Deputatul Victor Ponta crede ca infiintarea Comisiei de ancheta privind SPP este una din "pacalelile" PSD, sustinand ca acest subiect este lansat pentru a nu se vorbi ca "Legea salarizarii este un dezastru" si de "toate nebuniile din Codul Fiscal". Ponta a afirmat ca nu a avut nicio problema cu SPP,…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis convocarea pentru marti, la ora 14,00, a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite pentru…

- Comisia de ancheta a ANRE a finalizat raportul privind activitatea acestei institutii, urmand a fi supus dezbaterii in Comisia de Servicii si Industrie saptamana aceasta. La capatul a patru luni de evaluare, parlamentarii care au redactat acest document au promovat mai multe concluzii privitoare la…

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP” și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare”. De…

- Birourile permanente reunite au adoptat Hotararea privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta ale Camerei Deputaților și Senat pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Paza și Protecție , domnul Pahonțu Lucian- Silvian și a modului in care este posibil sa fi implicat instituția…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Steluta Cataniciu a afirmat, in plen, ca au existat incercari de blocare a activitatii Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 deoarece au fost "deranjati cei care au detinut si mai detin astazi fraiele statului paralel". ”Nu am dorit spectacol mediatic” ”Avand…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- Inspectia Judiciara a solicitat, pe 23 noiembrie anul trecut, copii dupa cererile transmise de catre Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia. Kovesi a refuzat de patru ori sa vina…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea. Proiectul…

- Proiect PSD: Neprezentarea la Comisiile de ancheta, pedepsita cu inchisoarea Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea sau amenda penala si interdictia…

- Deputatul Oana Florea (PSD), presedintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 prezinta astazi, intr-o conferinta de presa, raportul final al activitatii, raport care va fi...

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

