Semestrul european 2019 – Pachetul de primavara Comisia Europeana a prezentat pe 5 iunie recomandarile specifice fiecarei țari pentru 2019, in care definește orientarile de politica economica adresate tuturor statelor membre ale UE pentru urmatoarele 12-18 luni. De asemenea, Comisia a adresat un avertisment Romaniei cu privire la abaterea semnificativa constatata in 2018 și sugereaza Consiliului sa recomande corectarea acesteia. Recomandarile specifice Romaniei Procedura aplicabila abaterilor semnificative pentru Romania Economia europeana este in creștere pentru al șaptelea an consecutiv…