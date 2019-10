Stiri pe aceeasi tema

- Ministri din Turcia si Grecia s-au intalnit joi la Ankara, pe fondul unei cresteri accentuate a sosirilor de migranti dinspre Turcia in Grecia, relateaza DPA. Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile migratiei, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca lor li s-a alaturat comandantul garzii de coasta a Turciei. Mai tarziu in cursul zilei de joi, ministrul…

- Turcia nu are alta optiune decat sa actioneze singura, date fiind progresele minime inregistrate in discutiile cu SUA pentru formarea unei ‘zone sigure’ in nord-estul Siriei, a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, in cea mai directa sugestie a sa cu privire la o ofensiva transfrontaliera,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reiterat sambata amenintarea din urma cu doua zile privind deschiderea granitelor tarii spre Europa pentru refugiatii sirieni, transmite dpa. Exista 'o noua amenintare migrationista' din regiunea siriana Idlib de-a lungul frontierei Turciei, a afirmat…

- Noul guvern grec a facut primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea controlului maritim si a repatrierii migrantilor…

- Președinții Rusiei și Turciei au afirmat marți ca împartașesc "grave îngrijorari" legate de situația din regiunea siriana Idlib (nord-vest), unde au loc lupte intense, iar Erdogan a avertizat ca va lua "toate masurile necesare" pentru a-și apara trupele, scrie AFP.Dupa…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat marti Damascul, recomandandu-i 'sa nu se joace cu focul', la o zi dupa atacul asupra unui convoi turc trimis in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, relateaza AFP potrivit Agerpres. 'Regimul nu ar…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…