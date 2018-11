Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu a transmis zilele trecute un apel disperat pentru Guvernul Romaniei in care spunea ca vrea sa discute "cu cifrele pe masa" despre absorbția fondurilor europene sau despre cum sunt inventate proiecte ce nu ajung niciodata la Bruxelles. In ultima perioada au aparut tensiuni intre comisarul…

- Una dintre promisiunile facute la instalarea primului guvern PSD-ALDE imediat dupa alegeri a fost una foarte mobilizatoare. S-a spus atunci ca se va munci pe branci, din zori pana-n noapte, sapte zile din sapte zile pe saptamana. Timpul a trecut, s-au facut evaluari dupa evaluari, doua soldate cu demiterea…

- Comisarul european, Corina Cretu, vine cu o replica pentru Valcov si ii explica ca in cazul in care Romania doreste mai multi bani pentru cele trei spitale regionale, atunci ea este deschisa si asteapta documentatia pe care o va solutiona in regim de urgenta la Bruxelles. "In legatura cu informatiile…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana, prin proiecte, spunand ca sunt miliarde de euro care asteapta la Bruxelles si abia apoi se poate vorbi de parteneriate public-private,…

- Comisarul european Corina Cretu sustine ca are „constiinta impacata“ in legatura cu lucrurile bune pe care le-a facut, dar subliniaza ca autoritatile europene nu se pot substitui celor nationale si locale. Mesajul acesta este o continuare a criticilor la adresa Guvernului Romaniei, echipa acestui cabinet…

- Comisarul european Corina Cretu sustine ca are constiinta impacata in legatura cu lucrurile bune pe care le-a facut, dar afirma ca autoritatile europene nu se pot substitui celor nationale si locale. "Ma doare sa vad ca unele neimpliniri ale statelor membre sunt puse pe seama Bruxelles-ului, a Comisiei…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat la Bruxelles ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de...

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, a criticat dur, intr-o conferinta la Bruxelles, lipsa marilor proiecte romanesti pentru atragerea fondurilor europene si a anuntat ca nu mai accepta „insultele din partea Guvernului Romaniei fata de munca” sa. „Chiar vreau sa va anunt public ca nu mai…