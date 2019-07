Conform sesizarii depuse de organizatia neguvernamentala BOEC in decembrie 2018, in urma unei anchete a portalului bivol.bg, Mariya Gabriel a inchiriat un apartament de lux in suprafata de 128 mp apartinand unei societatii municipale, intr-un cartier cochet din Sofia, Lozenet.

In baza contractului de inchiriere, datat octombrie 2010, chiria lunara era de 400 de leva, sau un sfert din chiria medie din zona din acea perioada, care era intre 1400 si 1600 de leva. In acel moment, Mariya Gabriel, care este bulgaroaica, era deja membra a Parlamentului European, avand un venit lunar de 30.000…