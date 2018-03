Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a anuntat, joi, ca s-a sesizat din oficiu dupa ce in presa a fost prezentat cazul unui jurnalist infirm care isi ajuta fratele bolnav, ambii fiind persoane cu handicap grav carora le-a fost sistata indemnizatia. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului transmis…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- In baza Planului de activitati al Directiei Generale Politia Locala, in perioada 01.02.2018 02.03.2018, politistii locali din cadrul Serviciului control disciplina in constructii si afisajul stradal au efectuat un control tematic pentru verificarea respectarii documentatiilor tehnice vizate spre neschimbare,…

- Fostul prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Vasile Popa, a fost condamnat la inchisoare cu executare. In acelasi dosar, medicul Gabriel Mihalache, fostul sef al Serviciului de Medicina Legala Bihor a fost achitat.

- Tavi Clonda trage din greu la sala pentru a se mentine in forma. Astazi, sotul Gabrielei Cristea s-a pozat in timp ce facea sport, dar altceva le-a atras atentia tuturor. O alta persoana apare intr-una dintre fotografii.

- Cazul finalizarii lucrarilor la cea mai inalta sosea din tara, Transalpina, a fost readus in atentia Ministerului Transporturilor. Lucrarile au ramas nefinalizate dupa ce, in urma cu mai multi ani, firma constructoare Romstrade a inceput sa aiba probleme economice, iar ...

- Doi suspecți in cazul incendierii postului de poliție din Ferești au fost ridicați pentru audieri. Anchetatorii au doi suspecți in cazul sediului de poliție incendiat in localitatea vasluiana Ferești, dupa desfașurarea primelor cercetari in acest caz. Deocamdata, polițiștii nu au putut oferi detalii…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) face demersuri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante din sistem, a anuntat, marti, Avocatul Poporului, care precizeaza ca a formulat o recomandare in acest sens. "Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat efectuarea unor demersuri…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, ca fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat faptul ca SRI l-a informat pe presedintele de la acea vreme, Traian Basescu, cu privire la motivele pentru care Alina Bica trebuia refuzata in functia…

- Companiile private care au majorat salariul brut al angajatilor pentru ca acestia sa nu fie afectati de “revolutia fiscala” si-au luat masuri de precautie: au inclus in actul additional de majorare o clauza care stipuleaza revenirea la salariul brut din decembrie 2017 in cazul in care…

- Avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada, Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat si in afara acestora, cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta. In cazul in care partea carosabila este alunecoasa,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor face demersuri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante din sistem - Rezultatul Recomandarii formulate de catre Avocatul Poporului Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat efectuarea unor demersuri potrivit carora intr-o prima etapa vor fi…

- La sediul Instituției Prefectului Salaj s-a intrunit ieri Comisia județeana pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile in incita și in zonele adiacente unitaților de invațamant preuniversitar. Lucrarile au fost conduse de catre subprefectul…

- «Valentina este o sportiva ale carei calitați au atras deja atenția multor oameni din handbalul romanesc!» ne spunea cu 2 ani in urma profesorul Marian Simion, referindu-se la interul dreapta al CSS Slobozia. «Mi-am dorit sa fac handbal, este singura mea pasiune și cu siguranța peste 10-15 ani acest…

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- Numirea lui Selmayr (47 de ani) a fost aprobata in reuniunea de miercuri a Colegiului comisarilor, consacrata unei serii de numiri interne in executivul UE. Martin Selmayr ii succede in postul de secretar general al CE olandezului Alexander Italianer, aflat in aceasta functie din septembrie…

- Prefectul Eduard-Andrei Popica a convocat Grupul de lucru pentru siguranța in școli și prevenirea absenteismului și a abandonului școlar. In cadrul intalnirii au fost luate in discuție obiectivele propuse in Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului…

- Cazul celor patru pușcariași-pacienți care aduc acuzații extrem de grave unor gardieni despre spun ca i-ar fi batut pe durata mai multor ani, a intrat și in atenția Avocatului Poporului. Instituția a anunțat ca s-a autosesizat și ca va face, conform competențelor, propria ancheta care va viza chiar…

- Incidentul de la MNTR, care a avut loc duminca, in timpul proiectiei peliculei „120 de batai pe minut”, cand mai multe persoane care purtau pancarte, icoane si steaguri tricolore au urcat pe scena, in semn de protest, a ajuns si in atentia presei internationale. The Washington Post scrie ca „protestatarii…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Andreea Marin s-a pozat complet nemachiata, insa un alt detaliu a atras atenția tuturor. Vedeta a postat o fotografie, iar reacția fanilor a venit imediat. Aceștia au felicitat-o pentru felul in care arata. Andreea Marin le-a spus ”Buna dimineața!” prietenilor ei virtuali. ”Buna dimineața, Soare! Unde…

- Intr un interviu acordat televiziunii Antena3, ministrul Sanatatii Sorina Pintea a discutat si despre cazul bebelusului care a venit pe lume la sfarsitul saptamanii trecute la o clinica privata din Constanta si a murit la scurt timp. "Procedurile sunt clare. Din pacate nu se respecta. Am intalnite multe…

- Liviu Dragnea crede ca "se impune" infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru activitatea Serviciului de Paza si Protectie, condus de Lucian Pahontu, pe care seful PSD l-a acuzat in mai multe randuri de imixtiune in activitatea politica.

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- Uniunea Salvati Romania considera ca aducerea sub control politic a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranta nationala si ca SPP-ul nu poate fi subordonat MAI deoarece este o institutie care transcede sferei de activitate a ministerului. "SPP-ul desfasoara misiuni…

- Managerul interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava, dr. Alexandru Lazareanu, a promovat toate cele trei probe ale concursului pentru ocuparea acestei functii. Medicul a fost singurul candidat inscris la concursul organizat de Ministerul Sanatatii. La proba scrisa, din data de 22…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea Iulianei Crisan in functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate…

- Uniunea Salvati Romania considera ca aducerea sub control politic a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranta nationala si ca SPP-ul nu poate fi subordonat MAI...

- Medicul Alexandru Lazareanu a promovat concursul de manager al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava. Miercuri, comisia a apreciat cu media 9,17 interviul sustinut de dr. Lazareanu, iar la cele doua probe sustinute anterior medicul a obtinut media 8,92 pentru proiectul de management si ...

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat in timp ce era manevrat de femeie, ea fiind ranita la mana. Medicii spun…

- Avocatul Poporului (AP) s-a autosesizat si efectueaza o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa decesul unei femei survenit la inceputul acestei luni in unitatea medicala. Potrivit unui comunicat al AP remis, joi, AGERPRES, ancheta vizeaza posibila incalcare a articolelor 22 si 34…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- In anul 2017, politistii rutieri au avut o prezenta stradala activa, actionand in permanenta pentru prevenirea si combaterea incalcarii regulilor de circulatie de catre participantii la trafic, urmarind in principal salvarea de vieti. Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita explicatii Ministerului Sanatatii cu privire la situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. În acest sens, Avocatul Poporului…

- La scurt timp dupa ce Shakira a anuntat ca isi anuleaza turneul pentru 2018 din cauza problemelor de sanatate, oamenii s-au speriat cumplit. Cunoscuta artista a vrut sa isi linisteasca fanii si s-a fotografiat cu Pique, apoi au postat imaginea pe retelele de socializare.

- Cazul lui Florian Walter, care a transferat gratis 14 jucatori de la "U" Cluj la Petrolul, in 2012, a intrat in atentia procurorilor DIICOT, iar site-ul numaiu.ro a publicat sambata o stenograma in care fostul actionar de la Dinamo discuta cu Gigi Becali despre acest aspect. Patronul vicecampioanei…

- Avocatul Poporului (AP) ii recomanda directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui. "Pentru prevenirea crizei de cadre si a unor posibile incidente in cadrul Penitenciarului…

- "Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- Inspectorii și ofițerul principal al Serviciului de Garda au vazut ca Braguța a dormit in pielea goala pe podeaua de beton, insa nu au intreprins nimic, transmite TV8, cu referire la declarațiile polițiștilor, acuzați de tratament inuman fața de Andrei Braguța.

- Echipajele de prim ajutor s-au confruntat cu situatii de tot felul in noaptea dintre ani, pompierii demarand cautarile in cazul unui barbat a carui disparitie a anuntat-o sotia, in timp ce medicul Serviciului de Ambulanta a constatat decesul in cazul unui tanar care si-a pus capat zilelor.

- Polițiștii Inspectoratului de Politie Județean Teleorman vor actiona in aceasta perioada pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta a cetateanului pe intreg teritoriul judetului pentru perioada urmatoare. Polițiștii din cadrul Serviciului…