Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei de paza la care fostul adjunct al IPJ Olt a apelat in noaptea in care era cautata Alexandra Maceșanu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca i s-au cerut informații privind o mașina argintie ce parea un BMW break, apoi s-a razgandit și i-a cerut informații despre un Renault Megane break."Noi,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca va cere in ședința CSAT de marți sa fie prezentat un raport „minut cu minut și decizie cu decizie”, in cazul crimei din Caracal, incepand cu momentul primului apel la 112 al Alexandrei.„I-am demis deja pe șeful Poliției Romane, chestorul Ioan…

- CARACAL. Potrivit unor surse judiciare, suspectul nu si-a recunoscut faptele la audierile de la DIICOT. Surse judiciare spun ca un alt dosar, care vizeaza fapta de omor calificat in rem (fara autor), a fost declinat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, la DIICOT Craiova, pentru a fi reunit…

- Premierul Viorica Dancila a cerut, vineri seara, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, dupa cazul de la Caracal, unde Politia a intervenit dupa 19 ore de la primul apel la 112 al adolescentei care a anuntat ca este sechestrata in casa unui barbat. ”Cred ca seful Politiei Romane trebuia…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, considera ca a fost demis pentru declarațiile facute in presa despre cazul de la Caracal. Mai mult, Buda a spus ca a fost informat permanent despre acest caz, dar cand jurnaliștii i-au cerut detalii acesta s-a balbait și apoi a explicat ca nu le poate oferi.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…