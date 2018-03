Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, socialistul francez Pierre Moscovici, le-a cerut social-democratilor din statele Uniunii Europene sa nu renunte la valorile stangii in favoarea nationalismului si le ofera 'leadership-ul' sau pentru a contribui la reinnoirea social-democratiei…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat…

- Stimularea cresterii, crearea de noi locuri de munca, consolidarea coeziunii si agriculturii si abordarea dimensiunii interne si externe a migratiei se afla printre prioritatile bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, marti,…

- Comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, vrea sa fie adoptate sanctiuni impotriva celor noua state care se afla pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de Uniunea Europeana...

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- La data de 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- Marea Britanie a primit, luni, din partea Uniunii Europene o propunere de avea o perioada de tranziție de 21 de luni dupa Brexit, perioada in care va fi menținut status quo-ul apartenentei la UE.

- Usa este deschisa, daca Marea Britanie s-ar razgandi asupra referendumului din 2016 cu privire la apartenenta Regatului Unit la Uniunea Europeana, a declarat, duminica, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Comisia Europeana a decis ieri sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi si privind stocurile petroliere.

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul unui interviu difuzat duminica de postul BBC. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea…

- Refugiatii nu vor sa mearga in tari ca Romania, sustine cancelarul Austriei. Sebastian Kurz spune ca redistribuirea migrantilor in tarile membre ale Uniunii Europene nu functioneaza cum trebuie si nu rezolva sub nicio forma problema refugiatilor.

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Rusia a desfasurat sambata o noua divizie de rachete sol-aer S-400 in Crimeea, au anuntat agentiile de presa ruse, intr-o escaladare a tensiunilor militare in peninsula din nordul Marii Negre, transmite Reuters.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu Dragnea: s-au desparțit apele in PSD…

- Importul in Moldova este de doua ori mai mare decit exporturile, noteaza NOI.md. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica, in ianuarie-noiembrie 2017, importurile de marfuri au constituit 4360 mil. dolari SUA, volum superior celui inregistrat in perioada similara din anul 2016 cu 20,1%. Importurile…

- La nivel global exista peste 340.000 de turbine eoliene, iar pentru oamenii obisnuiti par sa fie aceleasi, insa aparentele sint inselatoare. Multumita avansului tehnologic acestea au devenit in ultima perioada una dintre cele mai eficiente metode de obtinere a energiei. La nivelul Uniunii Europene aceste…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Tot mai mulți romani sunt pacaliți prin intermediul site-urilor online inregistrate in alte țari. Incercați sa fiți cat mai atenți cand faceți cumparaturi in mediul online, informeaza stirileprotv.ro. Zeci de romani au facut achiziții de pe site-uri inregistrate in Bulgaria, iar autoritațile…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Președintele Partidului Popular European Joseph Daul atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din Romania.„Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru toți cetațenii romani care…

- Uber este un serviciu de transport de persoane, motiv pentru care fiecare stat are dreptul de a impune funcționarea acestuia pe baza unor licențe și autorizații, potrivit unei decizii a Uniunii Europene.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Transparency International Romania va pune la dispozitie raportul comparativ “Rolul preventiv al sistemului judiciar in protejarea intereselor financiare ale UE”, realizat cu date din patru state membre ale Uniunii Europene: Sub coordonarea Transparency International Romania, experti Transparency International…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat luni increderea in "rolul constructiv si proeuropean" pe care il va juca in cadrul Uniunii Europene noul guvern din Austria, la care participa si extrema dreapta, relateaza AFP. Tusk l-a "felicitat calduros" intr-o scrisoare pe liderul crestin-democrat…

- EPAS In perioada 12-14 decembrie 2017, doi dintre ambasadorii juniori de la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, Barbieru Sebastian si Munteanu Victor, au sustinut modulul “O scurta istorie a Uniunii Europene” la 6 clase: a XI-a A, a X-a D, a X-a F, a X-a G, a XI-a D si a XI-a E. Aceasta activitate a [...]

- Republica Moldova intra in perioada in care are și mai multe posibilitați pentru dezvoltare. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene in Moldova, Peter Michalko, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8. Oficialul european spera ca in timpul mandatului pe care il…

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa si raportor alternativ pe raportul anual privind Politica de Securitate si Aparare Comuna (PSAC), a subliniat faptul ca apararea europeana comuna reprezinta cel mai ambitios proiect european actual. Declaratia…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis, luni, ca proiectul de modificare a Constitutiei care prevede in textul Legii supreme integrarea europeana ca orientare strategica a tarii poate fi adoptat de catre Parlament, relateaza site-ul Radio Chisinau."Proiectul de lege pentru…

- Marea Britanie nu va plati Uniunii Europene factura sa de divort estimata la 40-45 miliarde de euro daca nu va reusi sa incheie un acord comercial cu Bruxellesul, a afirmat duminica ministrul pentru Brexit, David Davis, relateaza AFP, preluta de Agerpres. Cele două părţi au ajuns vineri…

- Polonia nu a tinut cont de avertizarile oficialilor Uniunii Europene si au adoptat doua legi conferind Legislativului si Executivului controlul de facto asupra sistemului judiciar, noteaza BBC online.

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Consiliul UE pentru Afaceri Economice si Financiare a constatat ca Romania nu corecteaza „devierea semnificativa“ de la obiectivele bugetare pe termen mediu, cerand Bucurestiului sa adopte pana pe 15 aprilie 2018 masuri de ajustare. „Pe 5 decembrie 2017, Consiliul UE ...

- Comisia Europeana inca nu și-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranța documentul se va concentra pe Serbia și Muntenegru, a anunțat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți o decizie care stabilește ca Romania nu a reușit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa, se arata intr-un comunicat emis dupa reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), ce…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți o decizie care stabilește ca Romania nu a reușit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa, se arata intr-un comunicat emis dupa reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), ce…

- EXCLUSIV Parc zoologic pe 35 de hectare la Cluj Cel mai mare acvariu din Transilvania, cu tunel vizitabil, va fi principala atractie a parcului cu animale care se prefigureaza in zona padurii Hoia, printr-o investitie europeana de 7 milioane de euro. Universitatea de Stiinte Agricole…

- Portughezul Mario Centeno a fost ales luni presedinte al Eurogrupului, la numai doi ani dupa ce a intrat in politica, ca membru al Guvernului socialist, un Executiv care se mandreste ca a stiut sa concilieze cresterea economica si disciplina bugetara, relateaza AFP, preluata de News.ro. Calităţile…

- Cei 99 de ani de existența a statului modern Roman au fost sarbatoriți anul acesta cu mare fast, cu oaspeți de seama, la Pforzheim. La eveniment au fost invitate 99 de personalitați marcante din Germania și membri ai Societații Romano-Germane Pforzheim, in special din Landul Baden Wurttemberg și regiunea…