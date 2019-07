Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Arad a admis propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, a celor cinci suspecți din cazul talhariei de la Șeitin, propunere formulata de Parchetul de pe langa Jdecatoria Arad. A. Raul, V. Doru, D. R. Costel,…

- Un barbat de 32 de ani din comuna Bivolari, localitatea situata la granita cu Republica Moldova, a fost retinut pentru 24 de ore de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi fiind acuzat de tentativa la omor calificat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma.

- Parinții adoptivi ai Sorinei, fetița din Baia de Arama care a fost ridicata cu mascații, susțin ca acțiunea procurorilor și a polițiștilor nu a fost impotriva copilei de opt ani, ci impotriva asistentei maternale pe care o acuza ca o reținea fara drept. De cealalta parte, asistenta maternala a afirmat…

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP. 'Va avea loc un proces…

- Intamplare socanta in vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi! O femeie in varsta de 53 de ani, grefier in aceasta institutie a cazut in gol de la etajul doi la scurt timp dupa ce a ajuns la munca, potrivit stirileprotv.ro.Un jandarm a fost cel care a sunat imediat la 112…

- * O femeie de 53 de ani, grefiera la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, a murit, dupa ce s-a aruncat, vineri dimineata, de la etajul trei al cladirii. * Trei persoane sunt cautate de jandarmi si de salvamontisti, vineri dimineata, dupa ce s-au ratacit, inca de joi seara, pe Muntele Semenic. * O…

- O grefiera de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iași a murit dupa ce s-a aruncat, vineri dimineața, de la etajul al doilea al instituției, informeaza Mediafax.Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD la Spitalul Sf. Spiridon Iași, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o femeie de 50 de ani a cazut ...

- Un barbat din Valea lui Mihai, județul Bihor, a caștigat o suma frumoasa la jocurile de noroc, dar nu s-a bucurat prea mult de bani. El a fost "ochit" de un alt barbat, care l-a atacat și i-a furat toți banii caștigați. Talharia s-a produs sambata seara, in jurul orei 23, iar victima a sunat la 112.…