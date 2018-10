Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, si-a exprimat rezerve fata de introducerea la nivelul Uniunii Europene (UE) a unei scheme europene de asigurare împotriva somajului, stabilizarea macroeconomica trebuind sa aiba in vedere interesele statelor afectate de deficitul fortei de munca.

- Uniunea Europeana va relua la inceputul acestui an scolar programul prin care copiii din toate statele membre vor primi la scoala fructe, legume si produse lactate. In cadrul acestui program, sunt alocati 150 de milioane de euro in fiecare an scolar pentru fructe si legume si 100 de milioane de euro…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa in perioada 30 31 august 2018, la Viena, la reuniunea informala Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE.Printre subiectele ce vor fi abordate sunt teme de actualitate,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, joi si vineri, la Viena, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Reuniunea este gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE, informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, joi si vineri, la Viena, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene. Reuniunea este gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE, informeaza un comunicat al…

- Presedintele Organizatiei Judetene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, considera ca la nivelul Uniunii Europene trebuie sa dispara diferentele de categorie de tratament intre statele membre. Prezent la consultarea cetateneasca care a avut loc luni, la Falticeni, cu privire la viitorul Uniunii ...

- Comisia Europeana s-a oferit marti sa ajute statele membre sa fie de acord cu preluarea migrantilor salvati pe mare, prin furnizarea de echipe de experti si fonduri de la bugetul Uniunii Europene, dupa ce noul guvern populist din Italia a adoptat o pozitia dura pe acest subiect, transmit AFP si dpa.