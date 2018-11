Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, va avea marti intrevederi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si cu presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Romania.



Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, scopul vizitei este de a discuta despre prioritatile pentru domeniul Justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene si despre evolutiile din sistemul judiciar din Romania.



Vera Jourova…