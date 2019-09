Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Rovana Plumb figureaza pe lista comisarilor europeni acceptati de presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene. Ursula von der Leyen va anunta, marti, distribuirea portofoliilor si modul in care intentioneaza sa organizeze activitatea…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Sursele DCNews de la Bruxelles spun ca Romania e ar fi in carți pentru funcția de comisar european pentru Transporturi. Ursula von der Leyen nu a blocat cele doua propuneri ale Romaniei, Dan Nica și Rovana Plumb, așa cum se zvonea, ci le-a trimis mai departe. Ursula von der Leyen a ajuns…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul discutiilor fiind abordate aspecte legate de viitorul comisar european din partea Romaniei, dar si cu privire la prioritatile viitoarei CE si implementarea…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- ​​Premierul Viorica Dancila se întâlnește, marți, la Bruxelles, cu noul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agendei oficiale a șefei guvernului de la București. Potrivit unor surse politice, Viorica Dancila va discuta despre nominalizarile pe care Guvernul…

- Rovana Plumb si Dan Nica se intalnesc azi, separat, cu Ursula von der Leyen, presedintele desemnat al Comisiei Europene, pentru interviurile care au loc cu toti candidatii la posturile de comisar european, au declarat surse de la Bruxelles. Tot astazi, Ursula von der Leyen se va intalni cu candidatii…