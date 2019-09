Comisarul european propus de guvernul polonez, Janusz Wojciechowski, este investigat de OLAF

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar polonez Janusz Wojciechowski, propus de guvernul de la Varsovia sa fie comisar in viitoarea Comisie Europeana, este investigat de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) pentru cheltuieli pentru deplasari efectuate in perioada cand acesta a fost eurodeputat, a confirmat vineri…

- Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, a declarat ca nu toate persoanele nominalizate de statele membre ale Uniunii Europene drept candidatii lor la postul de comisar european ''se vor afla in final in echipa presedintelui ales'', informeaza agerpres.ro.Von der Leyen lucreaza…

- Premierul ceh Andrej Babis o va nominaliza pe Vera Jourova pentru un al doilea mandat la Comisia Europeana, informeaza Politico, conform news.ro.Vorbind in fata reporterilor la Bruxelles, dupa discutii cu viitoarea presedinta a Comisiei, Ursula von der Leyen, Babis a laudat-o pe Jourova, o…

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi împotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene. Rezultatele votului a fost anuntat de presedintele parlamentului European, David Sassoli. Pentru validarea…

- Revenita in Romania dupa ce i-ar fi fost respinsa din nou cererea depusa pentru a primit azil politic in Costa Rica, Elena Udrea nu scapa de probleme.Fostul ministru al Dezvoltarii are in instante mai multe dosare, printre care, Gala Bute sau finantarea campaniei prezidențiale a lui Traian…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a elogiat-o joi pe cea desemnata sa-i urmeze in functie, Ursula von der Leyen, drept o "europeana adevarata", dupa ce s-au intalnit cu prilejul primei vizite la Bruxelles a ministrului german al apararii dupa nominalizarea sa, relateaza dpa si AFP.…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…