- Ministrul belgian de externe, Didier Reynders, a fost vizat marti de noi acuzatii de coruptie, la cateva zile dupa ce un procuror a renuntat la o ancheta privind acuzatii de spalare de bani care i se aduceau de catre acelasi barbat, relateaza Reuters.Noua plangere in justitie, inaintata in…

- Noua plangere in justitie, inaintata in aceasta saptamana de fostul agent de informatii Nicolas Ullens, ar putea pune in dificultate candidatura lui Reynders pentru postul de comisar european pentru justitie. Reynders este acuzat ca a incercat sa acopere o investigatie privind presupuse plati ilegale,…

- In PSD au aparut tensiuni dupa iesirea Rovanei Plumb din jocurile pentru comisarul european. Cea mai mare nemultumire pleaca de la vehicularea in partid a lui Mihai Fifor ca potential candidat. Surse din PSD spun ca de fiecare data cand apare o functie, Fifor emite pretentii si mai este si incurajat…

- Comisarul european din partea Romaniei trebuie audiat in comisiile de specialitate ale Parlamentului inainte de a fi desemnat oficial, potrivit legii privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul afacerilor europene. Desemnarea Rovanei Plumb s-a facut fara aceasta audiere, ceea…

- Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției in Comisia Europeana, este acuzat de corupție și spalare de bani in Republica Democrata Congo, au anunțat autoritațile din țara sa. Acuzațiile ii sunt aduse de un fost membru al serviciilor de informații din…

- Comisarul propus pentru Justiție, Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei,este acuzat de coruptie si spalare de bani. Reynders este astfel al șaselea comisar european propus în echipa Ursulei von der Leyen care are probleme de integritate.

- Potrivit ziarului De Tijd, acuzatiile sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Kinshasa, inchirierea sediului Politiei federale si de alte fapte. Investigatiile preliminare in cazul acestuia, facute de Politie sub supravegherea unui procuror, maresc lista altor nominalizati pentru pozitia de…

- Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, care a fost propus pentru functia de comisar european pe Justitie, este acuzat de coruptie si spalare de bani, insa oficial respinge invinuirile, scrie politico.eu.