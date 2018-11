Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, scopul vizitei este de a discuta despre prioritatile pentru domeniul Justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene si despre evolutiile din sistemul judiciar din Romania. Vera Jourova s-a intalnit, luni,…

- Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, va avea marti intrevederi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si cu presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza…

- Comisarul european pentru justiție se intalnește cu președintele Klaus Iohannis și alți oficiali ai guvernului pentru a discuta aspecte legate de preluarea de catre Romania a președenției Consiliului Europei. Premierul Viorica Dancila nu se afla insa pe lista intrevederilor oficiale pe care le va avea…

- Comisarul european Vera JOUROVA​, responsabil pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, se va afla intr-o vizita oficiala la București, in perioada 19-20 noiembrie 2018. Inaltul oficial european se va intalni cu Klaus IOHANNIS, președintele Romaniei, Tudorel TOADER, ministrul justiției, dl…

- Presedintele PNL Ludovic Orban considera ca Parlamentul European si Comisia Europeana au aratat clar faptul ca Executivul de la Bucuresti si majoritatea parlamentara PSD - ALDE sunt in afara valorilor si principiilor europene, in afara reglementarilor care stau la baza functionarii UE, potrivit Agerpres.…

- Autor: Adrian SEVERIN Data de 15 noiembrie 2018 a fost stabilita de catre oculta hegemonilor vest-europeni ca data limita pentru rasturnarea Guvernului Dancila și inlocuirea lui fie cu un executiv de tehnicieni, tip Cioloș, fie cu unul de așa-zisa „uniune naționala”, condus de un agent al Franței sau…

- Astazi, dupa ora 13.00, este așteptat votul in Parlamentul european asupra rezoluției ce privește Romania. Rezolutia referitoare la statul de drept din țara noastra vine dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care PE le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Votul va…

- La intalnirea cu Martin Selmayr, SGG al Comisiei și Clara Martinez Alberola, secretara lui Juncker - oficiali ai Comisiei Europene Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit joi, 11 octombrie 2018, la Palatul Victoria, pe Martin Selmayr, Secretarul General al Comisiei Europene și pe Clara Martinez Alberola,…