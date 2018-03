Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare, intr-un moment in care compania este și așa vulnerabila, dupa scandalul privind securitatea și datele private inregistrate pe platforma. In ultimele zile, acțiunile…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Mihai Goțiu (USR) anunța ca da in judecata Antena 3. Jurnalist, scriitor și politician, Mihai Goțiu a obținut la alegerile parlamentare din 2016 un mandat de senator de Cluj din partea din partea USR (Uniunea Salvați Romania). A fost implicat in mai multe scandaluri, campanii de defaimare, dar și situații…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Departamentul de Justitie al SUA/ Divizia de Securitate Nationala/Unitatea de Înregistrare a Agentilor Straini- FARA a primit acum câteva saptamâni, la debutul scandalului international privind practicile ilegale ale companiei SCL (Strategic

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- In marja vizitei la Bruxelles, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi, 27 februarie 2018, o intrevedere cu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a reactionat dur pe Facebook, dupa ce jurnalistii de la Rise Project au publicat un document din care reiese ca Udrea a aterizat pe aeroportul international San Juan in urma cu o saptamana, pe 7 februarie 2018.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Vera Jourova a precizat ca gigantii din industria media sociale online au redactat o serie de propuneri, dar care sunt considerate insuficiente pentru a proteja pe deplin utilizatorii, aceasta situatie fiind considerata "inacceptabila". Autoritatea europeana pentru protectia consumatorilor…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Comisarul european pe Justitie a trecut prin momente grele inainte sa ajuga in inalta functie pe care o detine in prezent. Vera Jourova a fost arestata pentru coruptie, insa, ulterior, ea a fost achitata, dupa ce a fost gasita nevinovata. Perioada petrecuta dupa gratii a lasat cicatrici adanci in viata…

- Conflictul dintre putere și opoziție de la București s-a mutat la Parlamentul European, unde miercuri a avut loc dezbaterea cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a precizat ca rolul Comisiei…

- Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a declarat, la dezbaterea din plenul PE, ca, in numele Comisiei Europene, repeta apelul catre Legislativul roman pentru deschiderea dezbaterii privind legile justitiei, sa asigure independenta sistemului judiciar si sa realizeze un consens pentru modificarile…

- Comisarul european Corina Crețu a spus ca Autostrada Sibiu-Pitești are finanțarea asigurata, dar a fost scoasa la licitație fara acord de mediu. „Sibiu-Pitesti are finantarea asigurata. Este in faza studiului de fezabilitate. In decembrie cand am vorbit cu ministrul transporturior de atunci se daduse…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Justice Minister Tudorel Toader mentioned on Thursday on his Facebook page that the return of Romanian citizens who are detained in prisons abroad can be accomplished with written guarantees under which the detention appropriate to the European standards is ensured. "There are many who think…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- In imagini se vede cum jandarmul il lovește de mai multe ori, cu pumnul, pe unul dintre cei care au incercat sa forțeze cordonul de jandarmi pentru a ocupa carosabilul, scrie hotnews.ro. Au fost și singurele momente in care s-au produs violențe sambata, in Piața Universitații. Potrivit…

- Cate 600 de lei, atat ar fi primit „simpatizanții" lui Ilan Șor pentru a protesta in fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera PAS, Maia Sandu, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare audio in care un barbat poveștește cum a ajuns la flashmob-ul organizat de Partidul ȘOR.

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Jucatoarea Simona Halep, liderul WTA, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca reprezentantii sai discuta cu mai multe companii pentru alegerea noului partener tehnic si ca deocamdata nu este nimic semnat. Reacția Simonei Halep vine dupa ce in presa s-a scris ca ar fi semnat deja cu un sponsor…

- Facebook va modifica radical news feed-ul astfel incat reteaua de socializare va miza pe ideea de comunitate si de socializare. Acesta a fost si scopul pentru care a luat nastere platforma in 2004. Presa internationala anunta ca decizia va afecta producatorii de continut media.

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…