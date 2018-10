Comisarul european pentru Justiţie: România ar putea avea dificultăţi în exercitarea preşedinţiei semestriale a UE Bucurestiul preia stabilirea agenei UE de la Austria, la 1 ianuarie, in primele sase luni ale lui 2019, in contextul in care sistemul judicar roman este monitorizat de Bruxelles de la aderarea tarii la Uniune, din cauza coruptiei endemice .



”Independenta sistemului judicar al Romaniei si si capacitatea sa de a lupta in mod eficient impotriva coruptiei are o importanta primordiala pentru noi”, a declarat vineri Jourova.



Ea a subliniat ca presedintia UE ”este o disciplina foarte exigenta”, iar ”situatia din justitia si urmarirea penala (romane) este un factor care complica lucrurile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

