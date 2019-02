Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a declarat, vineri, la Bucuresti, ca nu se va pronunta asupra persoanei care ar trebui sa fie desemnata procuror-sef european, dar a precizat ca trebuie gasit „cel mai bun sef” si ca se pun mari sperante in activitatea Parchetului european in domeniul…

- Secretarul general al Guvernului Toni Grebla a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o posibila candidatura a Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al Parchetului European este „prematura si nepotrivita”, precizand ca aceasta a dat un semnal pentru CSM, IJ si PG, nu pentru Bruxelles.

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a discutat cu presedintele Klaus Iohannis, marti la Palatul Cotroceni, despre importanta combaterii dezinformarii la nivelul populatiei, cat si a cresterii investitiilor in securitatea cibernetica, informeaza Administratia Prezidentiala.

- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Bucuresti, Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, Protectia Consumatorului si Egalitate de Gen, are trecute pe agenda intalniri cu inalti oficiali autohtoni. Una dintre aceste intalniri este in plina desfasurare in momentul de fata – si anume cea cu presedintele…

- Vizita de gradul zero în România! La câteva zile dupa raportul MCV, devastator pentru tara noastra, comisarul european pe justitie, Vera Jourova, se întâlnește, la București, cu președintele Klaus

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, se afla la Bucuresti, luni si marti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu cel de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit unor reprezentati pentru...

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, se afla la Bucuresti, luni si marti, avand programate intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei Tudorel Toader, cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie Cristina Tarcea, dar si cu ministrul de Finante.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni, saptamana viitoare, cu Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, la sediul Ministerului. Informația a fost confirmata de catre Tudorel Toader, pentru Mediafax.Intalnirea va avea loc pe 19 noiembrie, la ora 15.00, la Ministerul Justiției.…