Stiri pe aceeasi tema

- Anchetarea Laurei Codruta Kovesi chiar in aceasta perioada reprezinta in mod clar o piedica pusa acesteia in competitia pentru postul de procuror-sef european, a declarat, joi, la Bucuresti, comisarul european pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova. Ea a participat la conferinta "Ziua…

- Comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, a declarat la București ca Guvernul Romaniei trebuie sa revina la calea cea buna. Daca adopta ordonanțe de urgența pe tema Justiției, Bruxelles-ul nu va ezita sa aplice sancțiuni similare cu cele aplicate Poloniei.

- Comisia Europeana are ingrijorari ca ancheta parlamentara cu privire la activitatea Consiliului Concurentei ar putea afecta independenta institutiei, principiu fundamental al unei noi directive in domeniu, a declarat, joi, la Bucuresti, comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, prezenta…

- Conducta BRUA este fundamentala pentru Comisia Europeana si important este ca gazele sa ajunga in Austria, indiferent de ruta care va fi decisa, a declarat marti, la Bucuresti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete. "BRUA este un proiect fundamental pentru Comisia Europeana, pentru…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat astazi, 2 aprilie, finantarea a patru proiecte majore in Romania - „Retea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti”, „ Imbunatatirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, „Protectia…

- Comisia Europeana invita Guvernul sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale, consacrat de tratat, in ceea ce privește procedura de selecție a procurorului general european, aratand ca toți candidații trebuie sa poata participa nestingherit la toate etapele procedurii de selecție, a declarat…

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- Comisia Europeana a reactionat joi la plangerea penala inregistrata la Secția privind investigarea magistraților de la București pe numele vicepresedintelui Frans Timmermans și a comisarului Vera Jourova. Margaritis Schinas, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a explicat ca oficialii Comisiei sunt…