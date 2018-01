Stiri pe aceeasi tema

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serbia si Muntenegru ar putea fi urmatoarele state care vor intra in Uniunea Europeana, cel mai probabil inainte de 2025, a declarat celor de la Reuters Johannes Hanh, comisarul european pentru extindere.

- O campanie a extremei drepte elvetiene care vizeaza limitarea imigratiei dinspre Uniunea Europeana a trecut marti la urmatoarea etapa dupa ce guvernul federal a dat unda verde strangerii de semnaturi pentru sustinerea publica a initiativei, relateaza Reuters. Daca initiativa va strange cel putin…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, marti, ca britanicii ar fi bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana, in contextul in care in Marea Britanie au loc dezbateri cu privire la apartenenta Regatului Unit la Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- Expert al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, Janusz Bugajski, considera ca Moscova prin propaganda si provocari constante va continua sa provoace tensiuni intre Muntenegru si Serbia si intre statele din Balcanii de Vest. Bugajski a declarat pentru cotidianul "Pobjeda" de…

- Fostul premier britanic Tony Blair isi avertizeaza compatriotii ca nu mai dispun de mult timp sa revina asupra deciziei de a parasi Uniunea Europeana (UE), o decizie care, preconizeaza el, va marginaliza Regatul Unit si va fi amarnic regretata, scrie Reuters.

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit în ultimele zile, transmite Reuters.

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters.

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a Romaniei, precizand totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica"."Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In ultimii doi ani de mandat al echipei Jean-Claude Juncker, Comisia Europeana incearca sa elimine impresia ca Balcanii de Vest au fost inlaturati de pe agenda reala a extinderii - si ca politica de extindere, in ansamblul ei, a fost pusa intre paranteze. Desigur ca opinia publica din statele membre…

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Bosnia-Hertegovina trebuie sa faca reforme concrete, daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, sau oportunitatea de a deveni un membru s-ar putea inchide, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat joi in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii si a stirilor false, propagate in special dinspre Federatia Rusa, a declarat eurodeputatul Siegfried…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeana, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Exista mai multa disponibilitate…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- UPDATE // Premierul Pavel Filip și comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, au semnat in aceasta seara la Bruxelles Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara. Potrivit Acordului, Republica Moldova…

- Guvernul R. Moldova urmeaza sa primeasca prima tranșa din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeana, in primele luni ale anului 2018. O declarație in acest sens a fost facuta astazi, la Bruxelles, de catre Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri…

- Guvernul R. Moldova urmeaza sa primeasca prima tranșa din ajutorul macro-financiar de 100 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeana, in primele luni ale anului 2018. O declarație in acest sens a fost facuta astazi, la Bruxelles, de catre Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri…

- Republica Moldova va primi, in prima parte a anului 2018, prima transa din suportul de 100 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, la o intrevedere cu jurnaliștii participanti…

- Serbia nu va recunoaște Kosovo de dragul aderarii la Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, la Buenos Aires, ministrul sarb de Externe, Ivica Dacic, informeaza agenția de presa MIA. Aflat in capitala...

- Ivica Dacic considera ca aderarea la Uniunea Europeana este principalul scop al Serbiei. Cu toate acestea, condiția impusa de UE ca Serbia sa recunoasca Kosovo drept stat independent este inacceptabila. Serbia, alaturi de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Macedonia si Muntenegru…

- Serbia nu va recunoaste statul Kosovo doar pentru i se va facilita intrarea în Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacici, citat de site-ul b92.net, informeaza Mediafax. "Vrem sa ajungem la un acord, vrem o solutie justa si durabila, dar…

- Sarbul indezirabil in Romania, intalnire cu Obștea Cazacilor. Sarbul Zivkovic Bratislav, in varsta de 42 de ani, facea parte dintr-o organizație paramilitara extremista, cu orientari naționalist-șoviniste. A fost depistat la Baza NATO de la Koganiceanu , iar in urma unei decizii de azi a Curții de Apel…

- Modalitatea in care Uniunea Europeana a gestionat cele trei programe de asistența acordate Greciei in timpul crizei financiare a avut mai multe deficiențe majore, iar aceste programe și-au indeplinit doar parțial obiectivele, in condițiile in care creșterea economica ramane slaba, datoria a crescut,…

- Meteorologii au anuntat cand cade prima ninsoare in Bucuresti. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cand vor cadea primii fulgi in Capitala. Mihai Timu, meteorolog ANM, ca vremea se va schimba in zilele ce urmeaza. Un val de aer rece dinspre Oceanul Arctic a patruns in Europa și va atinge…

- Intr-un raport realizat pentru sase tari din Balcani (Albania, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia si Serbia), FMI arata ca sistemele bancare din aceste tari sunt afectate de lipsa de finantare, un nivel ridicat al creditelor neperformante si proceduri slabe privind falimentul. Aceste deficiente…

- Un val de aer rece dinspre Oceanul Arctic a patruns în Europa în acest weekend, iar la începutul saptamânii va atinge zona Mediteranei, precum și Balcanii, potrivit Severe Weather. Vor avea loc caderi masive de zapada în Alpi, dar și în vestul Sloveniei, în…

- Un val de ger polar a patruns in Europa in weekend-ul ce a trecut, iar la inceputul saptamanii va antinge zona Mediteranei si Balcanii. Vor avea loc caderi masive de zapada in Alpi, dar si in vestul Sloveniei, in Croatia, Bosnia, Serbia, Muntenegru si este posibil ca frontul de aer rece sa ajunga si…

- Vesti proaste de la meteorologi! Un val de ger polar a patruns in Europa in weekend-ul ce a trecut, iar la inceputul saptamanii va antinge zona Mediteranei si Balcanii. Vor avea loc caderi masive de zapada in Alpi, dar si in vestul Sloveniei, in Croatia, Bosnia, Serbia, Muntenegru si este posibil ca…

- Hans van Baalen, care a luat parte la o conferința internaționala a liberalilor din Balcani, a apreciat in același context ca Bulgaria este gata sa intre in zona euro și ca țarile din Balcanii de vest ar trebui sa fie acceptate in Uniunea Europeana. In cadrul conferinței, gazduita de formațiunea…

- Bulgaria si România îndeplinesc criteriile pentru aderarea la spatiul Schengen si ar trebui admise fara întârziere, a afirmat vineri la Sofia Hans van Baalen, presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), transmite BTA. …

- In timpul vizitei la Bruxelles, miercuri, pe 8 noiembrie, premierul Bulgariei, Boiko Borisov, sustine ca Brexit ar putea reprezenta o oportunitate a deschiderii Uniunii Europene catre sase natiuni, din fosta Iugoslavie, care aspira sa adere inca din 2007, potrivit Mediafax. "Este o adevarata…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca se așteapta ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana inainte de anul 2025, transmite Tanjug. ''Cred ca Serbia și Muntenegru vor fi membri ai Uniunii Europene înainte de 2025'', a afirmat Juncker raspunzând…

- Prim-ministrul Pavel Filip a discutat astazi cu Cecilia Malmstrom, Comisar european pentru comerț despre posibilitațile de impulsionare a cooperarii Republicii Moldova cu Uniunea Europeana în domeniul comercial. În cadrul conferinței de presa comuna, Premierul a menționat…

- Cooperarea intre Moldova si Uniunea Europeana este puternica si va deveni si mai puternica. Iar beneficiile acordului DCFTA sunt demonstrate de statistici. Sunt declaratiile facute de Comisarul UE pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, care se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau.

- Rusia folosește Serbia pentru a destabiliza Balcanii de Vest, aceasta țara este un instrument pentru distrugerea Europei, susține ambasadorul Ucrainei in Serbia, Aleksandr Aleksandrovici, intr-un interviu acordat mai multor publicații sarbe, potrivit Balkan Insight. „Rusia pregatește mercenari sarbi…