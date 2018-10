Comisarul european pentru Buget vine, marti, in Romania. Intalniri cu Dancila si Teodorovici

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Gunther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, se va afla intr-o vizita oficiala la București, in data de 30 octombrie 2018. Inaltul oficial european se va intalni cu dna. Viorica DANCILA, prim-ministrul Romaniei, dl Eugen TEODOROVICI, ministrul finanțelor publice…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta la sefia partidului crestin-democrat dupa aproape doua decenii in aceasta functie, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea pentru Bloomberg News. Cancelarul le-a spus liderilor crestin-democratilor (CDU) ca nu va solicita realegerea ca presedinte…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Aproximativ 40 de procurori delegati la Parchetul General, DNA si DIICOT nu indeplinesc conditiile de vechime si de grad prevazute in ordonanta de modificare a Legilor Justitiei si trebuie sa se intoarca la parchetele de unde provin. Asta daca s-ar tine cont de recomandarile facute de Sectia…

- Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania a luat decizia schimbarii denumirii societatii si a brandului comercial in "First Bank". "Procesul de rebranding va incepe la sfarsitul anului 2018 si va continua in lunile care vor urma. Trecerea la noul brand va fi vizibila, gradual, pe…

- Premierul Olandei Mark Rutte va efectua o vizita in Romania, maine, in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE in prima parte a anului 2019. Este prima vizita la Bucuresti a actualului sef al executivului de la Haga, se arata intr-un comunicat al Guvernului.…

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi. Este a doua rectificare bugetara propusa in doar doua saptamani. Astfel, urmeaza sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale…

- Cel putin 39 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, potrivit celui mai recent bilant anuntat de Ministerul italian de Interne. Potrivit bilantului preliminar, 39 de persoane, inclusiv trei minori, au murit, iar…