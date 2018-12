Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ministri din Guvernul britanic considera ca acordul pentru Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Eurpeana (UE) este mort, dezvaluie sambata The Times, dupa ce premierul britanic nu a obtinut, la Bruxelles, „asigurarile“ pe care si le-a dorit, relateaza Reuters.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind conditiile iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a transmis ca Parlamentul britanic nu va aproba aplicarea acordului pentru Brexit negociat de Theresa May si Uniunea Europeana, adaugand ca prim-ministrul va fi nevoit sa ceara un acord diferit, relateaza Reuters.

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Alegerile europarlamentare din primavara anului viitor vor fi "mai dure decat orice alte alegeri europene care au avut loc pana acum", a declarat marti, la Bucuresti, comisarul european pentru buget si resurse umane, Gunther Oettinger informeaza Agerpres. El a precizat ca la alegeri vor participa…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 30 octombrie 2018, o intrevedere cu comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, in contextul participarii oficialului european la Conferința la nivel inalt „O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape…