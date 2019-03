Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie trebuie mai degraba sa gaseasca o cale pentru a iesi din Uniunea Europeana (UE) intr-un mod ordonat decat sa incerce sa o destituie pe Theresa May din functia de premier, a declarat duminica ministrul britanic de finante, informeaza Reuters. Intrebat de postul de televiziune Sky cu privire…

- Liderii UE au inceput discutiile cu privire la amanarea Brexit-ului dupa ce premierul britanic Theresa May a solicitat ca termenul initial, 29 martie, sa fie prelungit pana la 30 iunie. Presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, a dorit ca amanarea sa fie acordata pana la 22 mai cu conditia…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- Comisarul european pentru comert, afaceri economice si monetare Pierre Moscovici a afirmat miercuri la televiziunea France 2 ca parlamentul britanic a pierdut ultima sa sansa de a ajunge la un acord privind Brexit-ul, relateaza agentia Reuters. ''Noi am facut tot ce se putea face'',…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o ''mare responsabilitate'' in acest sens, transmite Reuters. Premierul britanic "Theresa…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…