- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat astazi, 2 aprilie, finanțarea a patru proiecte majore in Romania - „Rețea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din București”, „ Imbunatațirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, „Protecția…

- Acestea sunt: Reteaua de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti este un proiect pregatit pentru a raspunde capacitații limitate a actualului inel de autostrada din jurul Capitalei. Obiectivul acestuia este fluidizarea traficului din București. Vor fi modernizate…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat astazi, 2 aprilie, finantarea a patru proiecte majore in Romania - „Retea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti”, „ Imbunatatirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, „Protectia…

