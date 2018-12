Stiri pe aceeasi tema

- In concluziile lor, sefii de stat si de guvern cer urmatoarei presedintii rotative a UE in primul semestru al lui 2019, Romania, sa pregateasca o pozitie de negociere pentru statele membre, "in vederea ajungerii la un acord in cadrul Consiliului European din toamna lui 2019". Este pentru prima data…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, le-a transmis luni, guvernantilor "sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza". "Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza. Pentru…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, le-a transmis luni, guvernantilor "sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza". "Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si dupa aceea sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza.…

- Corina Crețu susține ca Guvernul ar trebui sa depuna proiecte de accesare a fondurilor europene inainte de a aduce acuzatii Comisiei Europene. Comisarul european spune ca o va invita miercuri, pe Viorica Dancila, atunci cand premierul va fi la Bruxelles, sa spuna care este poziția Guvernului in privinta…

- Comisia Europeana precizeaza ca MCV nu are scopul de a pedepsi, ci de a ajuta, iar institutia nu are culoare politica si nici o agenda politica cu privire la acest subiect. Reactia CE vine in contextul in care lideri ai PSD-ALDE au sustinut ca raportul MCV este subiectiv si influentat politic.

- Eurodeputatul Razvan Popa, de la PSD, considera ca Raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare este nedrept și conține recomandari exagerate.”Raportul prezentat astazi de Comisia Europeana nu este corect fața de Romania și nu surprinde realitațile de aici. Romania nu a inregistrat…

- Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, s-a pronuntat pentru incetarea oficiala a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana, transmite dpa, citand un interviu aparut marti in cotidianul german Die Welt preluat de Agerpres. 'Pe…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a vorbit, intr-un interviu acordat „Adevarul”, despre proiectele de infrastructura ale Romaniei pentru care se primesc finantari europene, dar si despre tensiunile dintre Guvern si Comisia Europeana, ministrul Transporturilor Lucian Sova avand…