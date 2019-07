Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Crescatorilor Industriali de Porci din Bulgaria si Asociatia Crescatorilor de Porci din Bulgaria au anuntat, marti, ca doresc o schimbare urgenta a ordonantei privind cerințele de sanatate animala pentru fermele de creștere a animalelor, în sensul interzicerii totale a cresterii porcilor…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, i a trimis o scrisoare ministrului roman al Agriculturii, Petre Daea, in care ii cere sa opreasca livrarea a 70.000 de oi din Romania catre Golful Persic, deoarece conditiile adecvate pentru bunastarea animalelor nu pot…

- "Avaria din cauza careia reactorul VI al Centralei Nucleare de la Kozlodui a fost oprit miercuri nu este una inofensiva", a declarat Gheorghi Kasciev, expert în energie nucleara, pentru postul bulgar de televiziune bTv. Numarul unor asemenea avarii este limitat pentru viata unui asemenea…

- Economia romaneasca se indreapta spre un record istoric in materie de exporturi in 2019. Construcția de automobile și piese auto, industria prelucratoare, agricultura și software-ul sunt cateva dintre principalele sectoare care vor asigura depașirea pragului de 70 de miliarde de euro, arata o analiza…

- Romania nu este departe de momentul aderarii la spatiul Schengen, in prezent lucrandu-se la aspectele tehnice pentru acest demers, a declarat miercuri comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos. In aceeași situație se afla și Bulgaria și Croația, a explicat oficialul…

- 'Desi acest aspect nu face parte din discutiile noastre, as vrea sa transmit un mesaj clar prietenilor nostri romani ca foarte curand Romania va deveni membra a spatiului Schengen. Fiind responsabil din punct de vedere politic pentru aceasta, am lucrat indeaproape cu autoritatile romane. Romania…

- Europarlamentare 2019. Comisarul european Corina Cretu, candidata la alegerile europarlamentare pe lista Pro România, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta unui nou început.

- Dacian Cioloș a declarat, luni, ca in perioada in care a fost comisar european a negociat o crestere a subventiilor pentru agricultori, sfatuind-o pe Carmen Avram, candidat PSD la europarlamentare, sa se uite pe cifre in mod obiectiv, potrivit Agerpres."Daca chiar vrea sa fie obiectiva, asa…