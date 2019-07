Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a reluat vineri, prin reprezentanța de București, avertizarile din 5 iunie, când sublinia ca stabilitatea financiara din România este în pericol și ca exista riscul real ca Guvernul Dancila sa devieze de la

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania constata cu ingrijorare indepartarea progresiva a economiei Romaniei de la obiectivul atingerii unei rate sustenabile de creștere pe termen lung, pe fondul adancirii deficitului de cont curent și al accelerarii importurilor. Angajamentele asumate de autoritați,…

- Comisia Europeana a publicat, marti previziunile economice de primavara. Comisia a revizuit la 3,3% estimarile de crestere a economiei romanesti in 2019, de la 3,8%, in prognoza din ianuarie. Pentru anul viitor, Comisia estimeaza continuarea declinului economiei noastre, cresterea economica fiind prognozata…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in 2019, in conditiile in care,la inceputul anului, se indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Pentru anul viitor, CE estimeaza continuarea declinului economiei, cresterea economica fiind…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeană a publicat marţi previziunile economice de…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de primavara,…

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice…