Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj. ”Numirea Rovanei Plumb in funcția de comisar european din partea Romaniei este o reușita pentru țara noastra. Este dovada și expresia increderii pe care președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen o are in capacitatea…

- Rovana Plumb figureaza pe lista comisarilor europeni acceptati de presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene. Ursula von der Leyen va anunta, marti, distribuirea portofoliilor si modul in care intentioneaza sa organizeze activitatea…

- Sfarșit de saptamana fierbinte pentru ultimele negocieri privind desemnarea candidaților care vor obține viitoarele posturi de comisari europeni. Marți, președinta proaspat aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar trebui sa anunțe lista finala cu nominalizarile fiecarei țari, urmand ca…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…

- Noua grupare „Renew Europe” din Parlamentul European, din care face parte și USR-PLUS, și care a fost constituita la inițiativa En Marche (partidul lui Emmanuel Macron), face demersuri insistente pentru respingerea PSD-iștilor propuși sa preia un post de comisar european, zic surse politice pentru…

- Rovana Plumb și Dan Nica vor susține, miercuri, interviurile cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european, au declarat surse de la Bruxelles, pentru Mediafax.„Interviurile urmeaza sa aiba loc azi (miercuri-n.r)”, au afirmat sursele citate.Premierul…

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…