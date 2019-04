Comisariatul Judetean Maramures al Garzii de Mediu e in doliu. Ioan Strempel, comisar-sef, s-a stins din viata! Ieri, 12 aprilie 2019, a plecat dintre noi Ioan Strempel, comisar-sef in cadrul Comisariatului Judetean Maramures al Garzii de Mediu. Inginer silvic , Ioan Strempel a preluat functia de comisar-sef din 2013, implicandu-se activ in problemele de mediu de la nivelul judetului. Absolvent a Facultatii de silvicultura Brasov- promotia 1983, doctor in economie din 2006 , Nelu Strempel era o persoana inteligenta, un suflet mare si un om de omenie. Sincere condoleante, draga Nelu! Redactia…