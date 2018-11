Comisar UE, îngrijorat pentru România. Dan Voiculescu: Trebuie să înceteze să mai fie slabă ”Salutand preocuparea inaltului oficial pentru evoluția economiei romanești, nu pot sa nu ma intreb: Oare refuzul arbitrar de a ne primi in spațiul Schengen – pentru care am indeplinit, de ani buni, toate standardele impuse – nu ne afecteaza "investițiile și dezvoltarea economica"? Sutele de ore petrecute de transportatori la controlul vamal nu compromit semnificativ interesele economice ale firmelor romanești și ale posibililor investitori? A luat in calcul Comisarul european pentru concurența ca agenții economici autohtoni sunt grav discriminați, raportat la concurența lor europeana? … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

