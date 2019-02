Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru de inselaciune, dupa ce un cetatean italian a pagubit doua persoane, spunandu-le ca este proprietarul unei clinici private si ca le poate inchiria un spatiu in cadrul unitatii. Barbatul este chirurgul fals italian, potrivit unor surse.

- Comisarul șef Ovidiu Martin, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculari (SPCRPCI) Hunedoara, ieșise la plimbare cu cainele sau, iar dupa ce a trecut pe langa un grup de persoane, aceștia au inceput sa arunce cu bulgari in animal. Dupa ce le-a cerut sa inceteze,…

- Trimis in judecata pentru trafic de influenta si inselaciune, un fost politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Noul termen pe fond al cauzei a…

- Un individ suspect a incercat sa patrunda ilegal marti in curtea Parlamentului de la Londra, fiind imobilizat de agentii fortelor de ordine, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice.Incidentul de securitate a avut loc marti la pranz la intrarea principala in curtea Parlamentului…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- Comisarul sef de politie Constantin Negoita este noul sef al Agentiei Nationale Antidrog (ANA), informeaza Agerpres. “Constantin Negoita detine o vasta experienta in domeniul luptei antidrog, atat in partea de prevenire, cat si in cea de combatere, facand parte din ...