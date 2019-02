Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef Cristian Papuc, sef al Serviciului Cabinet din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Suceava, nu a acordat prioritate si a provocat un accident de circulatie chiar in poarta institutiei. Papuc a fpst lasat fara permis pentru 30 de zile.

- Alin Creț, polițistul din comuna Manastireni, a mai provocat un accident rutier. De aceasta data, agentul a lovit cu mașina o femeie, in zona unei treceri pentru pietoni din Huedin. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere le indica specialiștilor, cu care am vorbit, faptul ca femeia s-ar fi…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, polițist de frontiera de meserie, a refuzat sa opreasca la semnalul colegilor lui de la Poliția Rutiera. Incidentul s-a petrecut pe raza localitații Utvin, din Timiș. Cei din echipajul de la rutiera au urmarit mașina celui care a refuzat sa traga pe dreapta, a informat…

- Un polițist de frontiera din Suceava a murit, vineri, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in patrulare pe raza sectorului Vicovu de Sus, unde și locuia. Este vorba despre polițistul de frontiera Dumitru Biru. Colegii au fost primi care i-au acordat ajutor și au sunat la ambulanța. El a fost preluat…

- Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale 7:00. Ofițerul a fost dus la spital, iar poliția a inconjurat zona. "Polițistul a vazut o cutie in fața intrarii in biserica și a i s-a parut ciudat. Explozia nu a…

- O bomba artizanala a explodata joi dimineața in centrul Atenei, langa o biserica. Un ofițer de poliție a fost ranit, potrivit televiziunii de stat ERT. Explozia s-a produs in fața bisericii Sfantul Dionisie, aflata in cartierul Kokonaki, din centrul Atenei. Incindentul s-a produs la ora locala 07:00.…

- Intr-un interviu realizat acum cateva zile, care va fi publicat in curand in Mesagerul de Neamț, actualul șef al formațiunii Rutiere Targu Neamț, comisarul șef Marius Carja, nu exclude posibilitatea de a ocupa postul lasat liber de Costinel Vlad, noul adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț.…

- Au vorbit despre problemele din trafic și posibile soluții. Discuțiile au fost informale, chiar cu intrebari personale și, pe alocuri, cu raspunsuri mai tranșante decat se așteptau interlocutorii.