- Liderul USR, prezidențiabilul Dan Barna, spune ca Viorica Dancila vrea un propagandist al lui Liviu Dragnea în Comisia Europeana. Barna considera ca, dupa primul rateu, cu Rovana Plumb, România nu mai are voie sa greșeasca și sa se joace cu imaginea țarii.

- Viorica Dancila a anunțat, la sediul PSD, ca va propune un nou nume de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI. Liderul PSD a raspuns și la propunerea lui Klaus Iohannis de a se consulta la Palatul Cotroceni pentru un nume care sa reprezinte Romania in viitoarea Comisie…

- In urma apelului facut de Radu Tudor in emisiunea "Editie Speciala", de la Antena 3, Viorica Dancila a reactionat si a dezmintit știrea, pentru același post tv. Potrivit informației aparute in presa, Rovana Plumb ar fi urmat sa fie schimbata din functia de comisar european. "Viorica…

- Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, apreciaza ca Rovana Plumb, propunerea pentru functia de comisar european, ridica semne de intrebare la nivel european, asupra integritatii sale si exista o mare posibilitate de a fi respinsa, iar Romania ar fi umilita. "Am inteles ca doamna Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan i-a cerut, luni, prim-ministrului Viorica Dancila sa faca alte propuneri pentru functia de comisar european din partea Romaniei, adaugand ca potrivit informatiilor pe care le detine, Rovana Plumb sau Dan Nica nu ar avea sanse sa obtina un portofoliu. "In aceasta…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, miercuri, ca propunerile pentru funcția de comisar european, respectiv Dan Nica și Rovana Plumb, sunt slabe, riscand reputația țarii. Liberalul ii cere premierului retragerea candidaturilor și formularea unor propuneri „serioase”.El a adaugat…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…